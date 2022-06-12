Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu - Haberler

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Misano Pisti'nde yarışan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Yarışta İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

Toprak, TSİ 16.15'te de ikinci yarışına çıkacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Toprak Razgatlıoğlu İtalya Spor Haberler

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