Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu

Spor Haberleri

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının son yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının son yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde hafta sonunun son yarışında henüz 2. tur koşulurken, Kawasaki takımından Jonathan Rea'nın, Aruba takımından Alvaro Bautista'ya çarpması sonucu Bautista motoruyla düşerek pist dışında kaldı ve yarışa devam edemedi.

Mücadeleye birinci cepten başlayan Toprak, uzun turlar Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ile çekişme içerisinde olduğu yarışta bitime 8 tur kala liderliği devraldı. Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada geçmeyi başardı.

Milli motosikletçi, yarışı kazanmasının ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Yarışı, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ikinci, başka bir Ducati pilotu Axel Bassani ise üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanında Toprak, puanını 302'ye çıkartarak, şampiyona lideri Alvaro Bautista (332) ile puan farkını 30'a indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Jonathan Rea ise 285 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Toprak Razgatlıoğlu Fransa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title