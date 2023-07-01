Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de piste çıktı
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Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de düzenlenen R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda ilk yarışını 11'inci, ikinci yarışını da 10'uncu sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Mert Konuk, İngiltere'de düzenlenen R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda ilk yarışını 11'inci, ikinci yarışını da 10'uncu sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı sporcu, Donnington Park Pisti'nde R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda iki ayrı yarışta mücadele etti.
Mert Konuk, İngiltere'de ilk yarışı 11'inci, ikinci yarışı da 10'uncu sırada bitirdi.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor