Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nın ilk yarışında 16. oldu
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nın San Marino ayağını 16. sırada tamamladı.
Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nın San Marino ayağını 16. sırada tamamladı.
Milli sporcu İlayda Yağmur Yılmaz, organizasyonda sezonun ilk yarışına San Marino'da yer alan 4,2 km uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli'de çıktı.
Avrupa Kadınlar Kupası'nın San Marino ayağında 7 ülkeden 20 kadın motosikletçi 10 tur üzerinden mücadele etti.
Yağış nedeniyle ıslak zeminde sporcuların zaman zaman zorluklar yaşadıkları belirtilirken, İlayda Yağmur Yılmaz damalı bayrağı 16. sırada geçti.
AA / Fatih Çakmak - Spor