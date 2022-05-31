Milli motosikletçi Furkan Eryılmaz, sezona 2 kupayla başladı - Haberler

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Milli motosikletçi Furkan Eryılmaz, sezona 2 kupayla başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Milli motosikletçi Furkan Eryılmaz, sezona 2 kupayla başladı

Milli motosiklet sporcusu Furkan Eryılmaz, İzmir'de gerçekleşen 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağında, 2 birincilik elde etti.

Milli motosiklet sporcusu Furkan Eryılmaz, İzmir'de gerçekleşen 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağında, 2 birincilik elde etti. Ülkü Park Yarış Pisti'nde hafta sonu yapılan yarışta Furkan, Türkiye şampiyonluğu hedeflediği TMFGP 600 ve 600 A sınıfında 2 kupa kazandı. Başarılı sporcu bu yarış öncesi Sırbistan'da düzenlenen BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonası'ndan da yine 2 kupayla dönmüştü. 14 yıllık profesyonel kariyerinde 6 Türkiye Şampiyonluğu ve Doğu Avrupa 600 CC SBKS Şampiyonluğu olan milli motosikletçi Furkan Eryılmaz, bu sezon da  Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk hedefiyle yarışıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye İzmir Milli Spor Haberler

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