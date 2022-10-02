Milli motosikletçi Deniz Öncü, Tayland'daki yarışı 17. sırada tamamladı Spor Haberleri Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Tayland ayağında yarışı 17. sırada bitirdi. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Tayland ayağında yarışı 17. sırada bitirdi. Şampiyonada, genç milli sporcu sezonun da 17. ayağında Tayland'ın Chang Uluslararası Pisti'nde bugün koşulan ana yarışa 16. cepten başladı. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ettiği yarışta Deniz Öncü, damalı bayrağı 17. sırada geçti. Yarışı, Honda pilotu Dennis Foggia birinci, Husqvarna pilotu Ayumu Sasaki ikinci, bir başka Honda pilotu Riccardo Rossi ise üçüncü sırada tamamladı. Şampiyonada genel klasmanda Gaviota GASGAS Aspar takımından Izan Guevara 265 puanla birinci, Honda pilotu Dennis Foggia 216 puanla ikinci, Gaviota GASGAS Aspar takımından Sergio Garcia ise üçüncü sırada yer alıyor. Deniz Öncü ise 154 puanla genel klasmanda 6. sırada bulunuyor. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Motosiklet Tayland Dünya Spor Haberler

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