Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de 14. oldu - Haberler

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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de 14. oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de 14. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışını 14. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışını 14. sırada tamamladı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Santiago del Estero şehrinde yer alan 4,8 km uzunluğa sahip Termas de Rio Hondo Pisti'nde mücadele etti.

Deniz Öncü, 16. cepten başladığı Arjantin yarışında damalı bayrağı 14. sırada geçti.

Yarışı, Gaviota GASGAS Aspar takımından Sergio Garcia birinci, Leopard Racing'den Dennis Foggia ikinci, Sterilgarda Husqvarna'dan Ayumu Sasaki ise üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonanın dördüncü ayağı 10 Nisan'da ABD Grand Prix'siyle koşulacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Arjantin, Redbull, Moto3, Milli, Spor, Haberler

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