Milli motosikletçi Deniz Öncü, ABD Grand Prix'sinde 5. oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli motosikletçi Deniz Öncü, ABD Grand Prix'sinde 5. oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Milli motosikletçi Deniz Öncü, ABD Grand Prix'sinde 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağı ABD Grand Prix'sinde 5. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağı ABD Grand Prix'sinde 5. oldu.

Ay-yıldızlı sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımı ile sezonun dördüncü yarışında Austin şehrindeki 5,5 kilometre uzunluğa sahip Amerika Pisti'nde mücadele etti.

Milli motosikletçi, ABD Grand Prix'sine 4. sıradan başlarken, 17 turluk yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı, Red Bull KTM Ajo takımından Jaume Masia birinci, Leopard Racing'den Dennis Foggia ikinci, Rivacold Snipers'tan Andrea Migno ise üçüncü sırada tamamladı.

FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 24 Nisan'da Portekiz'de koşulacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Grand Prix, Moto3, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title