Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu - Haberler

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Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 4. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 4. sırada tamamladı.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ile MV Agusta Reparto Corse takımının genç pilotu Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü ayağında Misano Pisti'nde mücadele etti.

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, başka bir Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da bugünkü yarışta 21. sırada finiş çizgisine ulaştı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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