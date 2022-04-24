Milli motosikletçi Can Öncü, Hollanda'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağının ikinci yarışında üçüncü oldu.

Hollanda'da 4,542 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Kawasaki Puccetti takımıyla mücadele eden Can, çekişmeli geçen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası takviminin ilk yarışına İspanya'da çıkan Can, bu yarışta da üçüncü sırayı almıştı.

Yarışta, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ise ikinci oldu.

Öte yandan MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 10. sırada tamamladı.

Deniz Öncü Portekiz'de dördüncü oldu

Red Bull KTM Tech3 takımı sporcusu milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağında, Portimao şehrinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde mücadele etti.

Pole pozisyonundan start alan Deniz, yarışı dördüncü sırada bitirdi.