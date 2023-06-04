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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 7. oldu

Spor Haberleri

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağının ikinci yarışında 7. oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağının ikinci yarışında 7. oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonunun beşinci ayağı Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışa altıncı cepten başlayan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Stefano Manzi birinci, Aruba pilotu Nicolo Bulega ise ikinci sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Marco Simoncelli Dünya Spor Haberler

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