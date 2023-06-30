Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İngiltere'de kaza geçirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, sporcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.