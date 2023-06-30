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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İngiltere'de kaza geçirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İngiltere'de kaza geçirdi

Spor Haberleri

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, sporcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu yarın Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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