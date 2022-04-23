Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 15. oldu - Haberler

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 15. oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 15. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağında ilk yarışı 15. sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağında ilk yarışı 15. sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı sporcu Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 4,542 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele etti.

Yarışın bitimine 5 tur kala yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış durduruldu. Daha sonra ilan edilen sonuçlara göre Bahattin Sofuoğlu, 26. sıradan başladığı 18 turluk yarışı, 15. sırada tamamladı.

Yarışı Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, diğer Yamaha pilotu Glenn van Straalen ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü ise yarışın başında yaşadığı kaza nedeniyle yarışa devam edemedi.

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Supersport, Hollanda, Assen, Milli, Spor, Haberler

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