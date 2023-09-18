Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışı tamamlayamadı
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın final ayağında teknik sorunlar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın final ayağını teknik sorunlar nedeniyle tamamlayamadı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Asrın Rodi Pak, 24 saatlik Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezonun son yarışında Le Castellet şehrindeki Circuit Paul Ricard Pisti'nde dün saat 16.00'da start almıştı.
Milli motosikletçi, yaşanan teknik sorunlardan dolayı yarışı tamamlayamadı.
Kaynak: AA / Spor