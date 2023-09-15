Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda final yarışına çıkacak

Türkiye'yi temsil eden Asrın Rodi Pak, Fransa'da düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın final ayağında Superstock sınıfında yarışacak.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın final ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından hafta sonu Le Castellet şehrinde Circuit Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Asrın Rodi Pak, Superstock sınıfında Slider Endurance takımıyla mücadele edecek.

Sezonun 24 saatlik final yarışı, yarın TSİ 16.00'da start alıp 17 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da sona erecek.