Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı - Haberler

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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yarıştığı Pitlane Endurance takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen ilk ayağında 9. oldu.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yarıştığı Pitlane Endurance takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen ilk ayağında 9. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Le Mans kentindeki Bugatti Pisti'nde gerçekleştirildi.

Asrın Rodi Pak'ın takımı Pitlane Endurance, 24 saatlik yarışı genel klasmanda 9'uncu, Superstock kategorisinde ise 5. sırada tamamladı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Motosiklet, Türkiye, Fransa, Milli, Spor, Haberler

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