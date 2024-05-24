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Milli motokrosçular Bosna Hersek ve Yunanistan'da yarışacak

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Milli motokrosçular, hafta sonu Bosna Hersek'te BMU Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağında ve Yunanistan'da da Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek.

Milli motokrosçular, hafta sonu Bosna Hersek'te BMU Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağında ve Yunanistan'da da Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı Bosna Hersek'in Kresevo şehrinde 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Bosna Hersek'teki şampiyonada Türkiye'yi Efe Okur, Ömer Kudu, Uluç Taşöz, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Hasan Hüseyin Baş temsil edecek.

Yunanistan'da 25 Mayıs'ta başlayıp 2 Haziran'da tamamlanacak Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında ise Türkiye adına Süleyman Aydın, Ejder Tekin Erişti, Tolga Alkan, Hüseyin Engin Kap, Yunus Şahin, Soner Büyükkınacı ve Erhan Bulluk yarışacak.

Yunanistan'ın Itea kentinde yapılacak Hellas Rallisi'nde de ay-yıldızlı sporculardan Tuğrul Özsoy, Kayra Yazıcı ve Özgür Güngör mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

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