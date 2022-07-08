Milli modern pentatloncu Özrodop ile Ekici, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Polonya'da devam eden 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcular Eda Özrodop ve Zeynep Yazgı Ekici, finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunun, Polonya Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği organizasyon, 15 Temmuz'a kadar Krakow kentinde devam edecek.

Modern pentatlon şampiyonasına katılan sporcular, 17 yaş altı kategorisinde yüzme, koşu ve atış; 19 yaş altı kategorisinde ise yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarından oluşan triathle ve tetratlon yarışlarında mücadele edecek.

Türkiye'yi 17 yaş altı kategorisinde 3 kadın ve 3 erkek, 19 yaş altı kategorisinde ise 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.

Türkiye'yi 17 yaş altı kadınlar kategorisinde Eda Özrodop, Zeynep Yazgı Ekici ve Yağmur Akgün, erkekler kategorisinde ise Ahmet Ege Önder, Erkan Altunay ve Muhammed Emir Kurtulan temsil ederken; 19 yaş altı kadınlar kategorisinde Ayşen Bensu Gül, Belemir Almira Dede ve Ebrar Çalışkan, erkekler kategorisinde ise Eren Kıvanç Taşyaran, Furkan Murat ve Tolga Topaklı temsil ediyor.

Eda ve Zeynep finale yükseldi

Şampiyonanın ilk gününde 17 yaş altı kadınlar kategorisinde eleme yarışları yapıldı. Yarışlarda Eda Özrodop, toplam 798 puan ile grubunu birinci, Zeynep Yazgı Ekici ise toplam 769 puanla grubunu 11. sırada tamamlayarak 10 Temmuz'da yapılacak kadınlar finaline kalmayı başardılar.

Şampiyona, yarın 17 yaş altı erkekler kategorisinde yapılacak eleme yarışları ile devam edecek.