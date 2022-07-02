Milli Merve Tuncel'den altın madalya 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar yüzme 800 metre serbest stilde milli yüzücü Merve Tuncel altın madalya kazandı. 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar yüzme 800 metre serbest stilde milli yüzücü Merve Tuncel altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar yüzme 800 metre serbest stilde milli yüzücü Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz oldu.Aynı yarışta ülkemizi temsil eden bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8: 29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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