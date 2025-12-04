Haberler

Kenan Eren Kahraman'dan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Kenan Eren Kahraman, Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde dünya ikincisi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu makamında ziyarette karşılayarak tebrik etti.

23-30 Kasım'da Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde Dünya İkincisi olan Milli Masa Tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Milli Masa Tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman'ı karşılayarak çiçek takdiminde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada, "Şehrimizde spor adına güzel günler yaşıyoruz. Masa tenisi branşında Dünya ikincisi olan sporcumuz elde ettiği başarı ile bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun da söylediği gibi hedefimiz 2028 Olimpiyatları. İnşallah şehrimizden Olimpiyatlara masa tenisi branşında sporcumuzu göndererek ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı göndere çekmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen sporcumuza, değerli ailesine, antrenörü Halil Adak'a, İl Temsilcisi Kemal Balım'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
