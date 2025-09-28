Milli Masa Tenisçisi Ela Su Yönter Avrupa İkincisi Oldu
Milli masa tenisçi Ela Su Yönter, İsveç'te düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İsviçreli rakibi Michelle Wu'ya 3-1 mağlup olarak ikincilik elde etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Ela Su Yönter, finalde İsviçreli Michelle Wu ile karşılaştı.
Rakibine 3-1 mağlup olan milli sporcu, Avrupa ikinciliğini elde etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor