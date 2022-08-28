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Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

Spor Haberleri

Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

Bosna Hersek'te düzenlenen 47. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.

Bosna Hersek'te düzenlenen 47. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Saraybosna'da gerçekleşen organizasyonu Türkiye, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla tamamladı.

Takım müsabakalarında kadın ve erkeklerde milliler gümüş madalyaların sahibi oldu. Karışık takımda İbrahim Gündüz-Simay Kulakçeken, çift kadınlarda Özge Yılmaz-Ece Haraç, çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Zirve Gündüz, tek erkeklerde ise İbrahim Gündüz bronz madalya elde etti.

Türkiye, madalya sıralamasında da takım halinde organizasyonu 6 madalyayla 2. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

İbrahim Gündüz Saraybosna Türkiye Spor Haberler

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