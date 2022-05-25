Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek organizasyonda üç kategoride madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda yarışacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

W 1x (Kadınlar tek çifte): Elis Özbay

M 2- (Erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın-Aydın İnanç Şahin

LM 1x (Hafif kilo erkekler tek çifte): Enes Yenipazarlı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Kupası, Sırbistan, Kürek, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title