Milli kürekçiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 3 madalya kazandı

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışlarında 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışlarında 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden 3 ekip de madalya kazandı.

17 yaş altı milli takımından (Yıldızlar) Muhammed Efe Yılmaz, tek çifte, Emir Şenpolat-Mustafa Efe Kınalı ikilisi de iki çifte kategorisinde gümüş madalya aldı.

Onur Sönmez ve Barlas Balı'dan oluşan 19 yaş altı milli takımı (Gençler) ise iki çifte kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Azerbaycan'da yapılan yarışların ayrı bir duygu yaşattığını belirterek, "Geçen sene de buraya davet edildik. Ancak bu sene Haydar Aliyev'in 100. yaş günü olmasından ötürü özel bir ana tanıklık ettik. Öncelikle Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Kano ve Avarçekme Federasyonuna bizleri davet ettikleri için teşekkür ederim. Kardeş ülkemize her sene bu şekilde gelmeyi, beraber aynı suda kürek çekmeyi dileriz." ifadelerini kullandı.