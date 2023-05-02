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Milli kürekçiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak

Milli kürekçiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak

Spor Haberleri

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarışacak.

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarışacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek yarışlara Türkiye'den 5 sporcu katılacak. Organizasyonda, 20 ülkeden 100'ü aşkın sporcu mücadele edecek.

Azerbaycan'ın Mingeçevir kentindeki Haydar Aliyev Caddesi'nde yarın yapılacak geçit töreniyle başlayacak organizasyon, 4 Mayıs'ta Sugovuşan bölgesinde start alacak. 5-6 Mayıs tarihlerinde Mingeçevir'de devam edecek yarışlar, 7 Mayıs'ta Bakü'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye'yi, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda temsil edecek ekipler şöyle:

19 Yaş Altı (Gençler) Milli Takım

Onur Sönmez / Barlas Balı - İki çifte (JMA2X)

17 Yaş Altı (Yıldız) Milli Takım

Muhammed Efe Yılmaz - Tek çifte (JMB1X)

Emir Şenpolat / Mustafa Efe Kınalı - İki çifte (JMB2X)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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