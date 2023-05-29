Milli kürekçiler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, 5. oldu. Türkiye'yi 3 sporcu temsil ettiği organizasyonda hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, Final A'da 7.42.01 ile 5. sırayı aldı. Hafif kilo iki çifte kategorisinde mücadele eden Enes Gök-Şefik Çakmak ikilisi ise Final C'de 6.29.56 ile ikinci, genel klasmanda 14. sırada yarışmayı tamamladı.