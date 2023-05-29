Milli kürekçiler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti
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Slovenya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, 5. oldu. Türkiye'yi 3 sporcu temsil ettiği organizasyonda hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, Final A'da 7.42.01 ile 5. sırayı aldı. Hafif kilo iki çifte kategorisinde mücadele eden Enes Gök-Şefik Çakmak ikilisi ise Final C'de 6.29.56 ile ikinci, genel klasmanda 14. sırada yarışmayı tamamladı.
Slovenya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, 5. oldu.
Bled Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 3 sporcu temsil etti.
Geçen yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde eden Elis Özbay, hafif kilo tek çifte (LW1X) kategorisinde Final A'da yarışırken 7.42.01 ile 5. sırayı aldı.
Hafif kilo iki çifte (LM2X) kategorisinde mücadele eden Enes Gök-Şefik Çakmak ikilisi ise Final C'de 6.29.56 ile ikinci, genel klasmanda 14. sırada yarışmayı tamamladı.