Milli Kürekçiler Altın Madalya Kazandı

Milli kürekçiler Enes Biber ile Aytimur Selçuk, Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) açıklamasına göre, Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen organizasyonda erkekler iki tekte (BM2-) yarışan milli sporcular Enes Biber ile Aytimur Selçuk, 06: 24.94'lük dereceleriyle altın madalya elde etti.

4 kategoride yarışların yapıldığı organizasyon yarın sona erecek.