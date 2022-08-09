Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
- Güncelleme:
Milli kürekçiler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.
Milli kürekçiler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'te 11-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 4 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
M2- (Erkekler İki Tek)
Aydın İnanç Şahin - Kaan Yılmaz Aydın
LM2- (Hafif Kilo Erkekler İki Tek)
Bayram Sönmez - Enes Yenipazarlı
AA / Fatih Çakmak - Spor