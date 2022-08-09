Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak Milli kürekçiler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Milli kürekçiler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'te 11-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 4 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle: M2- (Erkekler İki Tek) Aydın İnanç Şahin - Kaan Yılmaz Aydın LM2- (Hafif Kilo Erkekler İki Tek) Bayram Sönmez - Enes Yenipazarlı Spor AA / Fatih Çakmak Türkiye Almanya Spor Haberler

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