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Milli kürekçiler, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

Milli kürekçiler, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

Spor Haberleri

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'nda mücadele edecek.

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'nda mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda 19 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

Bu yıl 39'uncusu düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçiler şunlar:

19 yaş altı:

Halil Kaan Köroğlu - Tek çifte

Aytimur Selçuk / Enes Biber - İki tek

23 yaş altı:

Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte

Büyükler:

Deniznur Serra Baykara - Hafif kilo tek çifte

Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo tek çifte

Şefik Çakmak - Hafif kilo tek çifte

Enes Gök - Hafif kilo tek çifte

Enes Yenipazarlı - Hafif kilo tek çifte

Aydın İnanç Şahin / Kaan Yılmaz Aydın - İki tek

Enes Biber / Aytimur Selçuk - İki tek

Elis Özbay - Tek çifte

Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte

Enes Yenipazarlı - Tek çifte

Enes Gök / Halil Kaan Köroğlu - Hafif kilo iki çifte

Şefik Çakmak / Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo iki çifte

Kaynak: AA / Spor

Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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