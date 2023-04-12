Milli kürekçiler, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'nda mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda 19 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

Bu yıl 39'uncusu düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçiler şunlar:

19 yaş altı:

Halil Kaan Köroğlu - Tek çifte

Aytimur Selçuk / Enes Biber - İki tek

23 yaş altı:

Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte

Büyükler:

Deniznur Serra Baykara - Hafif kilo tek çifte

Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo tek çifte

Şefik Çakmak - Hafif kilo tek çifte

Enes Gök - Hafif kilo tek çifte

Enes Yenipazarlı - Hafif kilo tek çifte

Aydın İnanç Şahin / Kaan Yılmaz Aydın - İki tek

Enes Biber / Aytimur Selçuk - İki tek

Elis Özbay - Tek çifte

Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte

Enes Yenipazarlı - Tek çifte

Enes Gök / Halil Kaan Köroğlu - Hafif kilo iki çifte

Şefik Çakmak / Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo iki çifte