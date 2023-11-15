Milli kick boksçular Zafer ve Serdar Şayık kardeşler, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli kick boksçu Zafer ve Serdar Şayık kardeşler, 17 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek WAKO Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birlikte altın madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa'da antrenmanlarına devam eden 25 yaşındaki Zafer Şayık, uzak doğu sporlarına 8 yaşında tekvando ile başlarken, ardından yöneldiği kick boks ile muaythai branşlarında 13 kez Türkiye şampiyonu oldu. 2016 yılında Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Şayık, 2017 ile 2023 yılları arasında çok sayıda altın ve gümüş madalya elde etti. Şayık, son olarak bu yıl İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nı 67 kiloda gümüş madalyayla tamamladı.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde öğrenimini sürdüren Serdar Şayık'ın (23) ise abisiyle birlikte başladığı kick boksta 4 Türkiye birinciliği, 60 kiloda dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Portekiz'de 17 Kasım'da düzenlenecek WAKO Büyükler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek için hazırlıklarını sürdüren Şayık kardeşler, günde 2 antrenman yaparak turnuvaya hazırlanıyor.

Zafer Şayık, AA muhabirine, 8 yaşındayken okuldaki tekvando seçmelerinde başarılı olarak uzak doğu sporlarına yöneldiğini anlattı.

Enerjisi yüksek olduğu için babasının da desteğiyle spora devam ettiğini dile getiren Zafer Şayık, "Okuduğumuz ilkokulda tekvando için seçmeler yapıldı. Babamın uzak doğu sporlarına ilgisi vardı. Biz de biraz yaramazdık, enerjimiz yüksekti. Seçmeler olunca katıldık. 250-300 kişi seçmelere katıldı. Hoca tekniği gösteriyor, vuran arkaya geçiyordu. Sıra bana gelince vurdum, hoca bana 'Sen kenara geç.' dedi. O kadar kişi içerisinde bir ben, bir de kız arkadaşımız seçildi. 'Siz bayağı iyisiniz, yeteneklisiniz, özel ilgilenmek istiyoruz.' denildi. O şekilde bizi hocamız keşfetti. Kardeşim Serdar da yanımdaydı ve benimle birlikte başladı." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi en iyi hissettiğimiz dönemdeyiz"

Portekiz'de düzenlenecek şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Zafer Şayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kick boks (K1) branşında ülke tarihinde ilk defa iki kardeş milli takıma girdik. Ben 67 kiloda, kardeşim 60 kiloda milli takıma seçildik ve birlikte ülkemizi temsil edeceğiz. 17 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yarışacağız. Çok çalıştık bunun için. Güzel sonuçlar alarak dünya şampiyonu olmak, tarihe bu şekilde geçmek istiyoruz. Gerçekten zor bir şey ama ikimiz de ona yakınız. Kendimizi en iyi hissettiğimiz dönemdeyiz. Hedefimiz ilk olarak dünya şampiyonluğu. Daha önceden gençlerde dünya şampiyonu, büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim büyüklerde de dünya şampiyonu olup, amatör kariyerimi bu şekilde tamamlamak. Profesyonel anlamda da çok iyi yerlere gelmek istiyorum."

"Birbirimizden güç alıyoruz"

Şayık, diğer sporculara göre daha şanslı olduklarını belirterek, "İkimiz de yarışmacıyız. Kilolarımız, tekniklerimiz yakın. Çok güzel anlaşıyoruz. Birbirimizden güç alıyoruz. Birbirimizin hocasıyız aslında. Bizi belli bir seviyeye taşıyan antrenörlerimiz var ama son 6-7 yıldır ikimizin de hocası yok. Kardeşimin hocası benim, benim hocam kardeşim. Birbirimizi çalıştırıyoruz." diye konuştu.

Günde 2, haftada 12-13 antrenman yaptıklarını anlatan Zafer Şayık, haftada bir iki gün de farklı yerlere dövüşmeye, farklı kişilerle antrenman yapmaya gittiklerini anlattı.

Serdar Şayık ise Portekiz'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

İlk hedeflerinin atlın madalya kazanmak olduğunu belirten Serdar Şayık, ağabeyiyle birlikte çok fazla vakit geçirdiklerini, maçlar izleyip analizler yaptıklarını ifade etti.

Maçlara zihinsel olarak da hazırladıklarını kaydeden Serdar Şayık, "Ağabeyim ile tekniğimiz benziyor. Bazen maçları birlikte izliyor, birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Birlikte mücadele ettiğimiz için şanslıyız." değerlendirmesinde bulundu.