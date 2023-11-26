Milli kick boksçu Muhammed Dursun, rakibi çıkmadığı maçı hükmen kazandı

Milli kick boksçu Muhammed Dursun, kıtalar arası ağır sıklet ünvan maçında rakibi Kamba Kazola'nın ringe çıkmadığı maçı hükmen kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksinde kick boks şöleni yaşandı. Salonda farklı sıkletlerde birçok ünvan mücadelesi gerçekleştirilirken müsabakaları Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı. Milli kick boks sporcusu Muhammed Dursun, İstanbul Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde unvan maçı için, rakibi Demokratik Kongo'lu Kamba Kazola Trinita ile ring mücadelesine çıkacaktı. Daha önce Rusya, Ukrayna, Bosna-Hersek gibi ülkelerde başarılar elde eden uluslararası altın eldiven kick boks şampiyonu Muhammed Dursun, bu önemli mücadeleyi ringe dahi çıkmadan kazandı. Muhammed Dursun'un rakibi Kamba Kazola Trinita, milli kick boksçu Muhammed Dursun ile ringe çıkmayı kabul etmeyerek karşılaşmadan çekildiğini bildirdi. Rakibinin ringe çıkmaması üzerine Muhammed Dursun müsabaka kemerini kazanarak zaferini Türkiye'ye armağan etti.

Kamba Kazola Trinita'nın müsabakanın oynanacağı salona gelmeden yeniden havalimanına giderek Türkiye'den ayrıldığı belirtildi.

Zafer coşkuyla kutlandı

Türk kick boks sporuna uluslararası alandaki önemli sporcularından Dursun, ringe dahi çıkmadan kazandığı kemer ile adından bir kez daha söz ettirdi. Spor camiası ve taraftarlar heyecanla bu önemli müsabakada yerlerini alırken, Muhammed Dursun'un zaferi taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Dursun: "Dövüşerek kemeri almak isterdim"

Zafer sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, "Bu gece yapacağım maç için 4 aylık hazırlık süreci geçirdim. İnanın burada dövüşerek, rakibimi nakavt ederek bu kemeri almak isterdim ama rakibimin yüz yüze gelmemesiyle benden korktuğunu çok net anlamıştım. Korkağa mani aranmaz, korkak her yerde korkaktır. İnşallah bir dahaki maça diyorum. Kemer burada, talip olan arkadaşları dövüşmek için bekliyorum. Benim lakabım Iron Man" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL