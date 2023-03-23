Milli kick boksçu Efe Aydın, Avusturya'da dünya ikincisi oldu

Milli kick boksçu Efe Aydın, Avusturya'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. 16 yaşındaki Aydın, sıradaki hedefinin Gençler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek olduğunu belirtti.

Sultanbeyli'de yaşayan Efe Aydın, Avusturya'nın Tirol bölgesinde düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda final maçında ringe çıktı. Finalde Polonyalı rakibine mağlup olan 16 yaşındaki Efe, gümüş madalya elde ederek yurda döndü. Henüz 4 yaşındayken başladığı kick boksta milli takımda bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Efe Aydın, sıradaki hedefinin Gençler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik almak olduğunu belirtti.

Milli takıma 15. sporcusunu gönderen Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Efe Aydın'ın babası Selahattin Aydın, "Efe, benim yetiştirdiğim 15. milli sporcu, aynı zamanda oğlum. Geçtiğimiz hafta Avusturya Tirol'de, Wako Kick Boks Dünya Kupası'na katıldı. Orada Polonyalı rakibi ile final oynadı ve gümüş madalya kazandı. Efe uzun yıllardır sporun içinde. Aynı zamanda Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde okuyor. Efe bu yolda yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyor. Daha önce yetiştirmiş olduğum ağabeyi Cihad Kepenek gibi inşallah oralarda yer alacak, oralarda ülkemizi temsil edecek. Efe'nin hedefi, dünya kupasından sonra ülkemizde gençlerin Avrupa Şampiyonası var, orada şampiyon olmak. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

"Gençler Avrupa Şampiyonası'nda inşallah birinci olup yuvama geri dönmek istiyorum"

Efe Aydın ise duygularını, "Avusturya'da yapılan dünya kupasından ikincilik madalyası ile geldim Türkiye'ye. Türkiye'de depremzede ağabeylerimize ve ablalarımıza bunu hediye etmek armağan etmek istiyorum. Milli takım çok güzel bir duygu. Oralarda gidip dövüşmek, bayrağımızı temsil etmek çok başka bir duygu. Daha güzel şeyler yaşanabilirdi, birincilik kürsüsüne de çıkıp gelebilirdik. Nasibimiz final oynayıp ikinci olmakmış. 12 senedir bu sporu yapıyorum, 4 yaşından beri. Bu spor babadan gelme. Kendi isteğimle ve irademle bu sporu uzun zamandır yapıyorum. Bu yıl Gençler Avrupa Şampiyonası olacak, burada inşallah birinci olup, salonuma yuvama geri dönmek istiyorum" cümleleriyle anlattı. - İSTANBUL