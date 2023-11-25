Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu final atlayışını gerçekleştirdi

Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Finlandiya'da düzenlenen Kış Dünya Kupası'nda final atlayışını gerçekleştirdi. İpcioğlu, 114 metrelik atlayış ve 102 puanla final turunu tamamladı.

Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Finlandiya'da düzenlenen Kış Dünya Kupası'nda final atlayışını gerçekleştirdi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fatih Arda İpcioğlu, Ruka kentinde Kış Dünya Kupası'nda sezonun ilk yarışında 50 sporcunun katıldığı final turunu 114 metrelik atlayış ve 102 puanla tamamladı.

Milli sporcular Muhammed Ali Bedir ve Fatih Arda İpcioğlu, Kış Dünya Kupası'nda yarın TSİ 16.50'de eleme müsabakasına katılacak.