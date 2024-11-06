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Milli Kayakçı Zana Öztünç, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Milli Kayakçı Zana Öztünç, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli kayakçı Zana Öztünç, şubat ayında İsviçre'de yapılacak yarışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önceki başarılarıyla dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan Öztünç, bu yıl hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde milli kayakçı Zana Öztünç (27), şubat ayında İsviçre'de yapılacak yarışlara, kara yolunda hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına Türkiye rekoru kıran sporcu, bu yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki antrenörler tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı. Kayak sporunda kendisini geliştiren Öztunç, kısa sürede milli takıma girdi. 2017 yılında Rusya'da dünya 8'inciliği ve bayrak yarışında dünya 4'üncülüğü kazanan milli sporcu Zana Öztunç, 2025 Şubat'ta İsviçre'de yapılacak olan yarışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yüksekova Çevre Yolu'nda her gün 3 saat yarışmalar için çalışma yapan Öztünç, "Daha önceki yarışlarda aldığımız puanlarla yarışmalara katılmayı hak kazanıyoruz. 4 kez bu puanı aşıp, ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonasına girmeye hak kazandım. Bunun için de çok çalışıyorum. Bu kez amacım, dünya şampiyonluğu kazınıp, ülkemi ve yaşadığım kenti en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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