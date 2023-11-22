Milli kayakçı Lal Öktem, İzmir'den yarışlara katılıyor

Milli kayakçı Lal Öktem, kar yağışına hasret kent İzmir'den yarışlara katılıyor. Antrenmanlarını Erzurum'da yapan Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli sporcu, rakiplerine karşı pistlerde İzmir'in güneşi gibi parlıyor.

İstanbul'da doğup büyüyen 19 yaşında Lal Öktem, kendisinden 3 yaş büyük olan ağabeyi Kaan'ın okul takımıyla kayak kamplarına gitmesi sayesinde 5 yaşında kış sporlarıyla tanıştı. Ailesiyle birlikte ağabeyini kayarken izleyen Lal, İstanbul'da okuduğu okulun yarı yıl tatilinde düzenlediği bir haftalık kamp ile kayak macerasına başladı. Başlarda hem üşüdüğü hem de çok yorucu olduğu için kayak sporuna devam etmek istemeyen Lal, tekniğini geliştirip daha hızlı kaymaya başladı. Uludağ'da 2012 yılında 8 yaşındayken ilk kez yarışmaya katılan Lal, 2013 yılında ise okulun yarış takımına girdi. Yetenekleriyle antrenörlerini etkileyen Öktem, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda yarışmaya katıldı. Ailesiyle birlikte 2016 yılında İstanbul'dan İzmir'e taşınan milli kayakçı Lal Öktem, yurt dışında da ülkemizi temsil etti. Katıldığı müsabakalarda pek çok kez kürsüye çıkan genç yetenek, 2019 Uluslararası Çocuk Kupasında ayrı kategorilerde birincilik ve ikincilik kazandı. Ardından milli takımla, Fransa Val d'I·sere'de gerçekleştirilen çocuk kupasına katıldı. 2020'de yeniden milli takıma davet edilen Öktem, aynı yıl okullar arası Türkiye şampiyonasında birinci, yine aynı yıl uluslararası çocuk kupasında ise ikinci oldu. Milli kayakçı, 2021 yılındaki lig yarışmaların tamamında ise birinci oldu. Öktem, ayrıca 2021 Dünya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonasında ve 2022 Avrupa Olimpik Kış Festivalinde ülkemizi temsil etti. Öktem, bu yıl büyük slalom branşında Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul Kayak Kulübünün lisanslı sporcusu olan milli sporcu, başarılarıyla ülkemizin göğsünü kabartıyor.

Kayak yaparken tüm sıkıntılarını unuttuğunu söyleyen Lal Öktem, "Kayak yaparken, kendimle baş başa kalıyorum. Dış dünyaya kendimi kapatıyorum, dahili bir yolculuk yapıyorum gibi hissediyorum. Sadece o anın tadını çıkarıyorum. Rüzgarın yüzüme çarpması ve hızla kayıyor olmak beni özgür hissettiriyor, huzur buluyorum. Kendimi en iyi pistte ifade ediyorum" dedi.

Hedefinin 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanmak olduğunu belirten milli sporcu, "Yoğun antrenman programım ve Türkiye'deki yarışmaların Erzurum'da düzenlenmesi nedeniyle kıs¸ın I·zmir'de olamıyordum. Okulum aksıyordu, bu nedenle derslerimi hep uzaktan çalışmak zorunda kaldım. Sınav senemde elimden geldiğince ikisini beraber yürütmeye çalıştım. Gençlik ve Spor Bakanlığının, 'Milli Sporcu Bursu' ile Yas¸ar U"niversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne girdim. Üniversitemizin spora ve sporcuya o"nem verdigˆini go"rmek benim için tercih nedeni oldu. Şu anda antrenmanlarımı yurt dışında sürdürüyorum. Umarım, 2026 yılında İtalya'da yapılacak Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunlarında ülkemi temsil etme hakkı kazanırım" dedi. - İZMİR