Milli Karting Sporcusu İskender Zülfikari WSK Mini Süper Kupası'nı Şampiyon Tamamladı

11 yaşındaki İskender Zülfikari, 2023 WSK Mini Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, genç sporcunun beşinci WSK şampiyonluğunu kazandığı belirtildi.

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, WSK Mini Süper Kupası'nı şampiyon tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, İskender Zülfikari'nin, 2022 WSK Açık Kupası ve WSK Final Kupası, 2023 WSK Şampiyon Kupası, Kış Kupası ve Süper Master Serisi şampiyonluklarının ardından 2023 WSK Mini Süper Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "İtalya'da 'Serileri domine eden Türk' diye anılan ve beşinci WSK şampiyonluğunu kazanan genç temsilcimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.