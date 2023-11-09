Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, bu ay İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'deki yarışlarda mücadele edecek. Çebi, IAME İtalya Final Yarışları'nda X30 Senior kategorisinde yarışacak. Ayrıca, Al Forsan yarış pistinde düzenlenecek olan 'Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi' yarışında Türkiye'yi temsil edecek. Son olarak, MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yer alacak.

Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'deki yarışlarda mücadele edecek

Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, bu ay İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'deki yarışlarda mücadele edecek.

Çebi, 11-12 Kasım tarihlerinde South Garda Karting pistinde düzenlenecek olan IAME İtalya Final Yarışları'nda 81 sporcunun yer aldığı X30 Senior kategorisinde piste çıkacak.

Çebi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 20-22 Kasım tarihlerinde Al Forsan yarış pistindeki "Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi" yarışındaki tek Türk sporcu olacak. F1 Akademisi, bu yarışta mini, junior ve senior kategorilerinde başarılı olan üç kadın sürücüyü destekleyecek. Çebi, bu organizasyonda 21 ülkeden 36 sporcunun yer aldığı OK-N Senior kategorisinde yarışacak.

Genç sporcu, 25-26 Kasım tarihlerinde ise TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda start alacak.