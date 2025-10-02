Milli Karateciler Malezya'da Madalya İçin Mücadele Edecek
Türkiye, 3-5 Ekim tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek Karate 1 Seri A müsabakalarında kadın ve erkek toplam 10 sporcu ile yer alacak. 82 ülkeden 1061 sporcunun katılacağı organizasyonda federasyon başkanı Ercüment Taşdemir, sporculara başarı diledi.
Milli sporcular, yarın Malezya'da başlayacak Karate 1 Seri A müsabakalarında madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 3-5 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın, 7'si erkek toplam 10 sporcu temsil edecek. Müsabakalara 82 ülkeden 1061 sporcunun katılması bekleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ercüment Taşdemir, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Milli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Disiplinleri, azimleri ve taşıdıkları ay-yıldızlı sorumlulukla güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum. Tüm kafilemize kazasız, sakatlıksız bir organizasyon diliyorum." ifadelerini kullandı.
Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Rabia Çalış
Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok
Kata: Keyda Nur Çolak
Erkekler
Kumite 60 kilo: Nuri Kılıç
Kumite 67 kilo: Ahmet Öztürk
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş, Süleyman Aydemir ve Yusuf Eren Temizel
Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı
Kata: Kutluhan Duran