Haberler ›› Spor ›› Milli karateciler Macaristan'da 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Milli karateciler Macaristan'da 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Milli karateciler, Macaristan'da düzenlenen 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Başkent Budapeşte'de gerçekleşen organizasyonda erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan altın madalya kazandı. Kadınlar kumite 61 kiloda Fatma Naz Yenen gümüş madalya, erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya elde etti.