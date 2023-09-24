Milli Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı
Milli karateciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 2 bronz madalya kazandı. Kadınlar kumite +68 kiloda Rabia Şentürk altın, 55 kiloda Damla Ocak ile erkekler katada Kutluhan Duran bronz madalya elde etti.
Milli karateciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tiran kentinde yapılan organizasyon sona erdi.
Şampiyonada milli karatecilerden; kadınlar kumite +68 kiloda Rabia Şentürk altın, 55 kiloda Damla Ocak ile erkekler katada Kutluhan Duran bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA / Spor