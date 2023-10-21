Haberler ›› Spor ›› Milli Karateci Ömer Faruk Yürür Dünya Dövüş Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Milli Karateci Ömer Faruk Yürür Dünya Dövüş Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli karateci Ömer Faruk Yürür, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Dövüş Oyunları'nda -75 kiloda altın madalya kazandı. Yarışmada Brezilyalı, Kırgız, Tunuslu ve Hollandalı rakiplerini yenerek finale yükselen Yürür, final maçında da Kırgız rakibini mağlup ederek birinci oldu.