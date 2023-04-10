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Milli Karateci Nazlı Bozkurt Altın Madalya Kazandı

Milli Karateci Nazlı Bozkurt Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Milli Karateci Nazlı Bozkurt, Bitlis'te yapılan Okul Sporları Gençler A-B Bölge Karate Şampiyonası'nda genç bayanlar kumite 53 kilogramda yarışarak altın madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Milli Karateci Nazlı Bozkurt, altın madalya kazandı.

Milli Karateci Bozkurt, Bitlis'te yapılan Okul Sporları Gençler A-B Bölge Karate Şampiyonası'nda genç bayanlar kumite 53 kilogramda yarıştı. Müsabakalarda birbirinden zorlu rakiplerini eleyen Bozkurt, elde ettiği başarıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, elde ettiği başarıyla Mayıs ayında Kütahya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bozkurt Spor Haberler

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