Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Milli Karateci Nazlı Bozkurt, altın madalya kazandı.

Milli Karateci Bozkurt, Bitlis'te yapılan Okul Sporları Gençler A-B Bölge Karate Şampiyonası'nda genç bayanlar kumite 53 kilogramda yarıştı. Müsabakalarda birbirinden zorlu rakiplerini eleyen Bozkurt, elde ettiği başarıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, elde ettiği başarıyla Mayıs ayında Kütahya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - DİYARBAKIR