Enes Özdemir: " 6. Avrupa şampiyonluğum oldu"

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek katada altın madalya kazanan milli karateci Enes Özdemir, çok mutlu olduğunu belirterek, 6. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini ifade etti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek katada altın madalya kazanan milli karateci Enes Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir, "Finalde ister istemez, kaçıncı maçıma çıkarsam çıkayım, bir stres bir heyecan oluyor. O stresle baş edip bu altın madalyayı boynuma taktığım için şu an çok mutluyum. 6. Avrupa şampiyonluğum oldu. 4 takım katada, 2 de bireyselde aldım. Geçen yılın Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür tekrar Avrupa şampiyonu oldum, mutluyum. Benim en iyi katam 'unsu' zaten. Bu katayla finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finali de kapattık" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu, "Dahası, niceleri inşallah gelecek. Daha büyük başarılar için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları. Avrupa Oyunları, Türkiye'de olacak. Onun için de ekstra mutluyum. Seneye hem Avrupa Şampiyonası hem Avrupa Oyunları hem de Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.

"Karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor"

Karate branşının olimpik olmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Enes Özdemir, "Dünya Şampiyonası'nda kazanmak ile olimpiyatlarda altın madalya almak hiçbir zaman aynı şey değil. Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak ve karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor. İnşallah karate 2032 yılındaki olimpiyatlara dahil edilir. Şimdilik hedefim dünya şampiyonu olmak. Tabii ki olimpik branş olursak, olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek için sonuna kadar elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Son olarak İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile yaptığı final karşılaşması için ise Özdemir, "Kendimi iyi hissettiğim için, 'Tamam ben bu maçı aldım.' dedim. Çünkü benim hissiyatım çok iyiydi. Kendi vurduğum yumruğu, attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel şekilde hissettim. Hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Yani hemen hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk, ne yazık ki 6-1'de kaldık. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur" dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı