Milli kanocular Slovakya'da 24 madalya kazandı

Durgunsu Kano Milli Takımı, Slovakya'da düzenlenen Uluslararası Bratislava Regatta Yarışları'nda 8 altın, 9 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 24 madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bratislava'da 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona 20 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Milliler, yıldız, genç ve 23 yaş altı kategorilerinde yapılan yarışlarda 8 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda kürsüye çıkan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Resül Aydın (4 altın), Simge Kaya, 23 Yaş Altı Kadın K4 takımı, Yıldız Erkek K4 takımı, Mert Ademoğlu-Çağatay Öncü ikilisi

Gümüş madalya: Poyraz Yıldırım, Çağatay Öncü, Özge Yıldız-Işılsu Karvan ikilisi (2), İbrahim Can-Eymen Barbaroğlu ikilisi (2), Ramazan Canbek, Asya Toker, Neva Öndün

Bronz madalya: Özge Yıldız, Ramazan Canbek, Asya Toker (2), Asya Toker-Simge Kaya ikilisi, Mert Ademoğlu-Çağatay Öncü ikilisi, Poyraz Yıldırım