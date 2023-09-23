Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
FİLENİN SULTANLARI
13.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
SÜPER LİG
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Rizespor - Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BİRİNCİ LİG
16.00 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor (Aktepe)
19.00 Manisa FK - Göztepe ( Spor Toto Akhisar)
19.00 Çorum FK - Sakaryaspor (Çorum Şehir)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.30 Antalya Toroslar - Beşiktaş
16.00 OGM Ormanspor - Botaş
18.00 ÇBK Mersin - Hatay BŞB.
YELKEN
22'nci Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı Etabı'nda tekneler Dolmabahçe'den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak. Yarış, Çırağan Sarayı önünde tamamlanacak.
GÜREŞ
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
BAKAN BAK'IN PROGRAMI
17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 'Avrupa Spor Haftası' etkinliklerine katılacak.