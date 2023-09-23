Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

FİLENİN SULTANLARI

13.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

SÜPER LİG

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Rizespor - Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BİRİNCİ LİG

16.00 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor (Aktepe)

19.00 Manisa FK - Göztepe ( Spor Toto Akhisar)

19.00 Çorum FK - Sakaryaspor (Çorum Şehir)

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.30 Antalya Toroslar - Beşiktaş

16.00 OGM Ormanspor - Botaş

18.00 ÇBK Mersin - Hatay BŞB.

YELKEN

22'nci Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı Etabı'nda tekneler Dolmabahçe'den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak. Yarış, Çırağan Sarayı önünde tamamlanacak.

GÜREŞ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

BAKAN BAK'IN PROGRAMI

17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 'Avrupa Spor Haftası' etkinliklerine katılacak.