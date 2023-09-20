Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin'i Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Milliler bu skorla üst üste 19'uncu galibiyetine ulaştı.

FİLENİN SULTANLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Milliler bu skorla üst üste 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçını bir günlük aranın ardından 22 Eylül Cuma günü TSİ 10.00'da Brezilya ile oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Olimpiyat elemelerinde ilk 2 sıraya giren ülkeler direkt katılım hakkı elde edecek. Biz öncelikle ilk 2'de kalmak istiyoruz. Hatta namağlup 17'de 17 yaptığımız süreci 22'de 22 yaparak bu sezonu kapatmak istiyoruz" dedi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Riva'da bir araya gelecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

A GRUBU

19.45 GALATASARAY - KOPENHAG

22.00 Bayern Münih - Manchester United

B GRUBU

22.00 Sevilla - Lens

22.00 Arsenal - PSV Eindhoven

C GRUBU

19.45 Real Madrid - Union Berlin

22.00 Sporting Braga - Napoli

D GRUBU

22.00 Real Sociedad - Inter

22.00 Benfica - Salzburg

AVRUPA KONFERANS LİGİ

17.30 Lille - Olimpija Ljubljana

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

14.00 Siyah-beyazlılar, Club Brugge karşılaşması için Belçika'ya gidecek

15.00 Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

20.30 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE - FC NORDSJELLAND MAÇINA DOĞRU

16.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

17.30 Sarı-lacivertliler, Nordsjelland maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

18.45 Nordsjelland Teknik Direktörü Flemming Pedersen ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19: 30 Danimarka ekibi, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

GÜREŞ

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

15.00 Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'ya dönecek.

VOLEYBOL

Kadınlar Balkan Kupası

18.30 AO Markopoulo - Galatasaray Daikin

ATLETİZM

10.30 Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.