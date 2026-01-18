Haberler

18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarına katılacak. Takım, güçlü rakipleriyle birlikte 25 Ocak'a kadar sürecek organizasyonda mücadele edecek.

Milli sporcular, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarında yarışacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyon 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Geçen sezon Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek bir üst klasmana yükselen 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası'na gelerek milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum."

Ay-yıldızlı takımın, gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi:

20.00 Türkiye-Hollanda

20 Ocak Salı:

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda

22 Ocak Perşembe:

20.00 Türkiye-Kazakistan

23 Ocak Cuma:

20.00 Türkiye-Kore

25 Ocak Pazar:

20.00 Türkiye-Letonya

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
