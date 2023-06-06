Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Tilbe Şenyürek ile Olcay Çakır Turgut, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlemek istediklerini söyledi. Potanın Perileri, 15-25 Haziran'da İsrail ve Slovenya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Tilbe Şenyürek ile Olcay Çakır Turgut, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlemek istediklerini söyledi.

"Potanın Perileri", 15-25 Haziran'da İsrail ve Slovenya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek.

Milli basketbolcular Tilbe Şenyürek ile Olcay Çakır Turgut, hazırlık süreci ve şampiyonadaki hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Tilbe Şenyürek, "Enerjimiz çok güzel. Genç bir takımız. Herkes çok istekli. Uzun zamandır bu kadar dinamik bir takımla çalışmamıştım. Bu, çok heyecan verici. Güzel şeyler olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Grupta önemli takımlarla mücadele edeceklerine vurgu yapan 28 yaşındaki basketbolcu, "Biz de ekol olmak istiyoruz. Türk bayrağını arkamıza aldığımız enerjiyle maçları kazanmamız gerekiyor. Çok fazla taktikle işimizin olacağını düşünmüyorum. Zor bir maçla (Sırbistan) başlayacağız ama ilk müsabakalar her zaman sürpriz olur. Bunu avantaja çevirebiliriz. İyi bir başlangıç yapabilirsek devamının gelebileceğini düşünüyorum. Öncelikli amacımız olimpiyat elemelerine gitmek. Her şeyi adım adım düşünüyoruz. Hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek final vizesi alabilmek. Daha sonra ise elemeleri geçerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak." şeklinde görüş belirtti.

"Herkes başarıya çok aç"

Genç ve dinamik oyunculara sahip olduklarını aktaran Tilbe Şenyürek, kadro istikrarı sağlandığı takdirde önemli başarılar elde edeceklerine inandığını ifade etti.

Uzun yıllardır milli takımda forma giydiğini ancak ilk kez bu kadar heyecanlandığını belirten Tilbe, "Başarılı günlerimize döneceğimize kesinlikle inanıyorum. Kemikleşip uzun bir süre boyunca belli bir kadronun istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun için herkes süre bulabileceği takımda oynamalı ki milli takıma hazır gelebilelim. Kulüplerimizde milli takıma hazırlanmamız gerekiyor. Takımda bir ışık var. Genç bir kadroya sahibiz. Herkes başarıya çok aç. Bu, umut verici ve yıllardır ilk kez bu kadar heyecanlıyım. İnşallah çok güzel şeyler olur." değerlendirmesinde bulundu.

Olcay Çakır Turgut: "Jenerasyon değişikliğiyle ayağa kalkacağız"

Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, jenerasyon değişikliğiyle eski başarılı günlere döneceklerine inandığını söyledi.

Takımlarında yeterli süreyi bulabilen oyuncuların milli takımda yer almasının önemine değinen 29 yaşındaki basketbolcu, "Umuyorum ki eski başarılı günlere döneceğiz. Yetenekli genç oyuncular aramıza katılıyor. Oynayan oyuncuların milli takıma katılması çok önemli. Çok mutlu oluyorum. Takımlarında oynamak milli takımda başarı demek. Bu jenerasyon değişikliğiyle ayağa kalkıp eski milli takımı görebileceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada Avrupa'nın en iyi takımlarıyla oynayacaklarını belirten Olcay Çakır Turgut, "Çok zor bir takımla başlayacağız. İlk maçta iyi başlamak çok önemli. İlk hedefimiz olimpiyatlara katılmak için orada savaşmak." ifadelerini kullandı.