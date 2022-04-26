Milli judocuların Avrupa Şampiyonası'ndan beklentileri yüksek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını, Vedat Albayrak, Mikail Özerler ve Mihraç Akkuş'un performanslarının iyi olduğunu, madalyalarla döneceklerine inandığını belirtti.

Başkan Huysuz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Judo Şampiyonası öncesi milli judocuların durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Uzun süredir Kovid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyerek sezona iyi başladıklarını aktaran Huysuz, "Büyüklerde 2024 Paris için hazırlanacak bir ekip oluşturmaya çalıştık. 3 Ocak'ta kamplarımızı başlattık ve şu ana kadar da devam etti. Antalya Grand Slam Turnuvası'nı başarılı bir şekilde düzenledik, katılım yüksek oldu, sporcularımızın son durumunu görmüş olduk." diye konuştu.

Antalya sonrasında 450 sporcunun katılımıyla uluslararası bir kamp yaptıklarını hatırlatan Huysuz, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu ile Avrupa ve kıtalar şampiyonlarının da geldiği sporcularla beraber takımımız geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımımızı Macaristan'da ortak çalışma kampına gönderdik, İstanbul'da kampımız devam ediyor, bu kampın bitiminde 27 Nisan'da takımımızla beraber Avrupa Şampiyonası için Sofya'ya gideceğiz. Sofya'da madalya beklediğimiz kardeşlerimiz var, Vedat Albayrak, Mikail Özerler ve Mihraç Akkuş ve diğer sporcu kardeşlerimizden madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Huysuz, Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını kaydederek, "Hedefimiz ülkemize madalyalarla ile dönmek, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya almıştık, güzel bir başarıydı. Şimdi inşallah bunu yükseltmek daha fazla madalya almak için çocuklarımız ellerinden geleni yapacak." dedi.

Bilal Çiloğlu antrenmanda sakatlandı, tedavi süreci devam ediyor

Tokyo'da olimpiyatlarda yarışan milli judocuların hazırlık durumlarına ilişkin de Huysuz, "Olimpiyattan çıkan Bilal Çiloğlu ve Kayra Sayit şu anda sakat, takımımızda yoklar, tedavi süreçleri devam ediyor. Bilal Çiloğlu gerçekten zor bir süreç geçirdi, antrenmanda ömrüm boyunca ilk defa karşılaştığım bir sakatlık oldu. Şu anda ameliyatları bitti, fizik tedavileri başarılı bir şekilde devam ediyor. Bilal için 2-3 aylık bir sürecimiz var. Kayra Sayit ise 10 Mayıs'tan itibaren İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarına devam edecek." bilgisini verdi.

Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli judocuların yaş ortalamasının çok genç olduğuna işaret eden Huysuz, geçen yıl Gençler ve Ümitler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmış sporcuların da bu organizasyonda tecrübe kazanmasını istediklerini belirtti.

Avrupa'dan gelecek neticeyle beraber İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları ve ekim ayındaki Dünya Şampiyonası için judocuların kademe kademe performanslarını artırmayı düşündüklerini ifade eden Huysuz, "2024 Paris Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanmak için bu çabayı sürdürüyoruz. Aslında şu anda genç bir ekiple oraya gitmek bir risk, çocuklarımız için de ama sonuçta bunların artık arenada yer almaları gerekiyor. Önlerindeki tecrübeli arkadaşlar madalya alacak, onlar da o atmosferde madalya kovalayarak tecrübe edinecek." şeklinde konuştu.

Burdur, Trabzon, Kocaeli ve İstanbul'da ümitler, gençler ve büyük takımların kamplarda olduğunu kaydeden Huysuz, Avrupa, dünya ve İslami Oyunlar olarak hem sporcuları motive etme hem de performanslarını yükseltmek anlamında yoğun bir döneme girdiklerini belirterek, "Eminim ki üç alanda da bu sene güzel işlere imza atacağız. Başarılı çocuklarımız var, bu da madalyaya yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli judocuların hedefleri zirve

Avrupa Şampiyonasına +100 kilo kategorisinde katılacak milli judocu Münir Ertuğ, "Sofya'da yapılacak büyükler şampiyonasına çok güzel hazırlandık hedefim şampiyon olmak." dedi.

Milli Judocu Mihraç Akkuş da Sofya'da 66 kiloda müsabakaya çıkacağını, en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Milli judocu Ejder Toktay ise 66 kiloda Sofya'da tatamiye çıkacağını, yoğun bir hazırlıktan sonra bu çalışmaları altın madalya ile taçlandırmak istediğini söyledi.

Kadınlarda 63 kiloda yarışan milli sporcu Ayten Mediha Yeksan da İstanbul'da hazırlıklarını sürdürdüklerini haftaya Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayla dönmeyi hedeflediğini belirtti.

Sofya'da +78 kiloda tatamiye çıkacak Hilal Öztürk ise "Avrupa için uzun zamandır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kadınlar 48 kiloda Merve Azak ise Avrupa için iyi çalıştıklarını gelecek hafta emeklerinin karşılığını altın madalya ile alacaklarını ifade etti. Aynı kiloda Sofya'da Türkiye'yi temsil edecek Sıla Ersin de "Çok güzel hazırlık kampı geçirdik, Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutmayı hedefliyoruz." dedi.