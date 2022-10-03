Judo Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır Spor Haberleri Judo Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Judo Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Judo Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek judocular, madalya için hazırlıklarını tamamladı. 06-13 Ekim tarihlerinde yapılacak turnuvada 6 kadın, 5 erkek olimpik milliler, tatamide yer alacak. Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'na 87 ülkeden 269 kadın ile 315 erkek jodokanın ön kayıt yaptırdığı turnuvada mücadele edecek milli sporcular şu şekilde: Kadınlar: 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Fidan Ögel ile +78 kiloda Kayra Sayit ve Sebile Akbulut Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Özbekistan Dünya Spor Haberler

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